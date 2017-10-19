Американского политика обвинили в серии самых загадочных убийств в истории США

Сенатор-республиканец Тед Круз опубликовал в Twitter одну из головоломок, которыми калифорнийский маньяк по прозвищу Зодиак годами вводил в заблуждение полицию и журналистов, чем взволновал пользователей сети. Об этом пишет издание The Independent.

Многие вспомнили старый мем о том, что политик и есть знаменитый убийца. Сторонников теорий заговора не останавливает даже то, что Круз родился в 1970-м, а Зодиак совершил свои пять убийств между 1968 и 1969 годами.

Мем о Крузе-Зодиаке возродил его коллега Бен Сассе. Он опубликовал шуточный твит с напоминанием о другой старой теории сетевых конспирологов, согласно которой отец сенатора Круза причастен к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

Круз ответил на шутку публикацией одной из головоломок Зодиака.

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Мем о Крузе-Зодиаке появился в 2013 году благодаря издевательскому твиту, посвященному речи сенатора. Вступительное слово Круза сравнили с типичным приветствием убийцы, начинавшего свои послания полиции и прессе словами «говорит Зодиак».

После этой записи идея о том, что Круз и есть Зодиак, широко распространилась среди американцев. Опрос жителей Флориды в феврале 2016 года показал, что 10 процентов республиканцев в штате абсолютно уверены в том, что сенатор и убийца — одно и то же лицо.

Личность серийного убийцы, известного как Зодиак, — одна из самых интригующих загадок современной американской истории. Неуловимый преступник часто оставлял загадочные головоломки и закодированные послания для своих преследователей.