На картах Google разглядели следы крушения неопознанного корабля

Члены интернет-сообщества, называющие себя «охотниками за пришельцами», обратили внимание на странный объект, найденный при помощи Google Earth в Антарктике. Об этом сообщает The Sun.

Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.

Dream Catcher / YouTube

Другие же пользователи утверждают, что ничего сверхъестественного в обнаруженном объекте нет. «Исследовательская станция попросила нас сделать с воздуха фотографии всего острова, чтобы задокументировать популяцию и места обитания оленей. Как фотограф, я могу подтвердить на 100 процентов, что объект на снимке — лишь результат сошедшего ледника. Извините», — сообщил пользователь под ником Rain606, который приезжал на остров вместе с Королевским военно-морским флотом Великобритании.

Южная Георгия, на котором проживает 20 человек, располагается в южной Атлантике. Территория острова принадлежит Великобритании.

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