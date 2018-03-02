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Зрители утреннего шоу разглядели в небе инопланетян

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Пользователи сети обратили внимание на странные «призрачные» огоньки над американским городом Милуоки, показанные в новостном эфире Fox 6. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Необычных «светлячков» заметили ведущие утренней программы WakeUp News. «Это фейерверки? Инопланетяне? Я не понимаю, что это», — удивились они.

Видео: fox6now.com

Вскоре запись эфира выложили на имиджборде Reddit, после чего пользователи стали активно делиться увиденным в социальных сетях.

«Ого, что это за призрачные огоньки летают над Милуоки?»

«Почему никто не говорит про инопланетян, летавших над Милуоки на этой неделе?»

Энтузиасты из команды UFO of Interest, которые выявляют мистификации и заговоры, связанные с многочисленными сообщениями о пришельцах, пришли к выводу, что за огоньки люди зрители приняли обычную стаю чаек, от которых отражался свет.

В UFO of Interest поняли это, запечатлев полет птиц с другого ракурса.

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