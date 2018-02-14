«Гость из будущего» прошел проверку на детекторе лжи

Называющий себя «путешественником во времени» человек прошел проверку на детекторе лжи. Запись допроса появилась на YouTube-канале ApexTV, посвященном паранормальным явлениям.

Пожелавший остаться неизвестным мужчина под псевдонимом Ной заявил, что прибыл из 2030 года. По его словам, ему 50 лет, однако он выглядит вдвое моложе, так как «принял секретное лекарство». Он пророчит, что человечество отправится на Марс в электромобилях уже в 2028 году, тогда же официально разрешат путешествовать во времени. Мужчина уверяет, что ученые научились перемещаться во времени уже 15 лет назад, но держат это в секрете.

Также он сообщил, что президента США Дональда Трампа переизберут на второй срок, но отказался предоставлять доказательства, чтобы «не вызвать временной парадокс». По прогнозам Ноя, роботы распространятся повсеместно и начнут сами вести хозяйство, а многие формы рака смогут вылечить.

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Сам Ной не рад своему знанию: оно вызывает у него депрессию. Он отметил, что его единственная цель — убедить человечество, что путешествия во времени возможны.

Комментаторы скептически отнеслись к допросу: кто-то назвал прибор ненастоящим, другие отметили, что если мужчина искренне уверен в своей правоте, то детектор и не покажет, что он лжет.

В октябре 2017 года сообщалось об аресте пьяного «путешественника во времени», который хотел предупредить жителей родного города о вторжении инопланетян. По его словам, пришельцы напоили его алкоголем и отправили в 2018 год, но немного промахнулись.

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