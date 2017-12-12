В Мурманске нашли партию мороженого мяса «из будущего»

Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы Мурманской области выявили партию мороженых свиных ног со стикерами, на которых датой выработки указано 17 декабря. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

Подтвердить происхождение, качество и безопасность мяса не представилось возможным. На эту партию также нет никаких ветеринарных документов.

«Учитывая, что при реализации этой продукции может возникнуть угроза причинения вреда здоровью людей, Комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечил ее изолированное хранение до принятия решения о дальнейшем использовании», — отмечено в сообщении.

В январе сообщалось, что мурманские ветеринары вылечили найденного в сугробе обмороженного суриката. Найти хозяина животного не удалось. Его забрала домой семья инспектора экологического надзора регионального Управления Росприроднадзора.

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