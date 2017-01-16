В Мурманске вылечили найденного в сугробе суриката

В Мурманске ветеринары вылечили обнаруженного в сугробе обмороженного суриката, сообщает «СеверПост».

Животное долгое время находилось в тяжелом состоянии, и врачи не могли поставить ему диагноз. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Суриката с обмороженными лапами нашли на улице города в декабре. Обнаружить хозяина животного не удалось. Суриката взяла семья инспектора экологического надзора областного Управления Росприроднадзора.

В начале декабря 2016 года в Челябинской области мужчина и женщина спасли кошку, которая примерзла к земле. По словам одного из спасателей, температура воздуха на улице составляла минус 35 градусов. Спасенное животное показали ветеринару.

Сурикат — вид млекопитающих из семейства мангустовых, распространенный в Южной Америке.