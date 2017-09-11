Ветеринар рассказала о состоянии пострадавших при возгорании кошек Эрмитажа

Четыре кошки, госпитализированные после дымовой интоксикации во время возгорания в подвале Государственного Эрмитажа, чувствуют себя хорошо и могут быть выписаны к концу недели. Об этом РИА Новости в понедельник, 11 сентября, рассказала ветеринарный врач музейных питомцев Анна Кондратьева.

«В субботу кошки примут участие в очередной акции по пристройству животных в семьи, где на этот раз желающим раздаются именно трехцветные кошки», — подчеркнула Кондратьева.

Она подчеркнула, что не нашедшие хозяев животные вернутся в Эрмитаж.

9 сентября стало известно, что пятая кошка, пострадавшая из-за возгорания, умерла.

Ранее в пятницу сообщалось, что четыре питомца, числящихся в Эрмитаже мышеловами, отравились в результате задымления в подвале Зимнего дворца. Позже представители музея опровергли информацию о гибели кошек. Возгорание было локализовано, проводится проверка причин произошедшего.