Из подвала Эрмитажа пошел черный дым

В Зимнем дворце Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге произошло задымление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 8 сентября.

«Есть задымление на Телеграфной лестнице. Сейчас ведутся работы», — сообщили представители учреждения.

#зимнийгорит #вэрмитажепожар 😱 Печаль A post shared by Anfisa (@anfisa_gash) on Sep 8, 2017 at 2:20am PDT

В Instagram появились видеозаписи произошедшего. На них видно, как из подвала Зимнего дворца поднимается черный дым. На месте инцидента работают пожарные.

«Фонтанка» пишет, что к Эрмитажу из-за задымления отправили 15 пожарных расчетов. При этом из музея никого не эвакуируют, он работает в штатном режиме.

В январе на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском, где располагался музей мусора, возникло возгорание. Пожар удалось потушить до того, как пламя добралось до экспонатов.