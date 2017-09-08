Из подвала Эрмитажа пошел черный дым

В Зимнем дворце Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге произошло задымление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 8 сентября.
«Есть задымление на Телеграфной лестнице. Сейчас ведутся работы», — сообщили представители учреждения.
В Instagram появились видеозаписи произошедшего. На них видно, как из подвала Зимнего дворца поднимается черный дым. На месте инцидента работают пожарные.
«Фонтанка» пишет, что к Эрмитажу из-за задымления отправили 15 пожарных расчетов. При этом из музея никого не эвакуируют, он работает в штатном режиме.
В январе на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском, где располагался музей мусора, возникло возгорание. Пожар удалось потушить до того, как пламя добралось до экспонатов.