ФСБ вновь провела обыск в Эрмитаже

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели новый обыск в Эрмитаже. Об этом в пресс-службе музея сообщили ТАСС в четверг, 30 марта.

Представители Эрмитажа отметили, что обыск проводился в помещениях строительных служб в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении лиц, «связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея».

Руководство предоставило сотрудникам ФСБ всю необходимую информацию и всячески содействует правоохранительным органам, подчеркнули в пресс-службе.

29 марта Лефортовский суд Москвы отправил заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова под домашний арест сроком на два месяца. Его подозревают в мошенничестве. Директор музея Михаил Пиотровский заявил, что дело Новикова связано с эрмитажными стройками.

В конце января оперативники ФСБ уже проводили в Эрмитаже обыски. Их интересовали документы, связанные с государственным контрактом на сумму 3,62 миллиарда на строительство второй очереди фондохранилища на Школьной улице. Пиотровский объяснил действия ФСБ тем, что правоохранительные органы следят за исполнением строительных контрактов, «потому что кругом жулики, в частности в строительной области».