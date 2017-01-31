СМИ сообщили об обыске в Эрмитаже

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыск в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «Фонтанка».

По версии издания, ФСБ интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Контракт на сумму 3,62 миллиарда рублей был заключен с ООО «Мехстройтранс». Работы проводились со значительным отставанием от графика.

Как добавляет «Фонтанка», 31 января Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и назначении арбитражного управляющего.

«У нас нет никакой информации об обыске», — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе музея.