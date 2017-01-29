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Мумиям из Эрмитажа впервые сделали томографию

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Древние мумии из коллекции Государственного Эрмитажа впервые просканировали на рентгеновском компьютерном томографе, чтобы установить их точный возраст и причину смерти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея.

Объектами исследования стали две мумии III века до н.э. из пятого Пазырыкского кургана, раскопанного в Горном Алтае в 1949 году. Сканирование проведи мужчине-вождю, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55-60 лет, и женщине, погребенной с ним в одной могиле. По словам ученых, ее возраст на момент смерти был около 45-50 лет.

В результате исследования в 16 различных режимах было получено несколько тысяч изображений. Как отмечается, это поможет пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры. Цель сканирования — установить болезни и причины смерти людей, а также попытаться восстановить их облик и изучить приемы мумифицирования.

Пазырыкская культура — археологическая культура железного века, основные находки предметов которой были сделаны в Горном Алтае. Носители этой культуры обитали на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии.

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