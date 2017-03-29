Заместителя Пиотровского отправили под домашний арест

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом в пресс-службе суда сообщили РИА Новости в среду, 29 марта.

«Суд рассмотрел материалы в отношении замдиректора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова и отправил его под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая», — сообщила пресс-секретарь Екатерина Краснова.

Мера пресечения в отношении заместителя главы музея избрана судом в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве.

В конце января оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели в Эрмитаже обыски. Их интересовали документы, связанные с государственным контрактом на сумму 3,62 миллиарда на строительство второй очереди фондохранилища на Школьной улице. Директор музея Михаил Пиотровский объяснил действия сотрудников ФСБ тем, что они следят за исполнением строительных контрактов, «потому что кругом жулики, в частности в строительной области».