Пиотровский объяснил обыски в Эрмитаже обилием жуликов

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) следят за исполнением строительных контрактов на объекты Эрмитажа, заявил руководитель музея Михаил Пиотровский. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия» в четверг, 2 февраля.

«По поводу строек мы с ФСБ контактируем постоянно, они следят за всеми нашими стройками с самого начала, проверяют наши документы. Потому что кругом жулики, в частности в строительной области. Нужно их заставлять работать до того, как они обанкротятся», — объяснил Пиотровский.

Он добавил, что Эрмитаж «постоянно находится в судах, требуя штрафных санкций (штрафы, выплачиваемые при нарушении обязательства по контракту — прим. «Ленты.ру») то от одних, то от других компаний». «Надо сказать, что в бюджет музея это приносит десятки и сотни миллионов рублей», — приводит слова Пиотровского kp.ru.

Пиотровский подчеркнул, что не видит связи между обысками в музее и его недавним заявлением по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ. «Я раз в четыре дня высказываюсь по поводам даже более важным, чем передача Исаакиевского собора», — передает слова главы музея Федеральное агентство новостей.

31 января сотрудники ФСБ провели в Эрмитаже обыск. Силовиков интересовали документы, связанные с госконтрактом на сумму 3,62 миллиарда на строительство второй очереди фондохранилища на Школьной улице. Работы проводились компанией «Мехстройтранс» со значительным отставанием от графика.

Пресс-служба Эрмитажа подтвердила проведение оперативных мероприятий. Представители музея отметили, что не могут назвать причины обысков, потому что в ФСБ не давали Эрмитажу никаких пояснений.

