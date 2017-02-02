Глава Эрмитажа пообещал изменить ситуацию с передачей скифского золота Украине

Руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что ситуацию с передачей Киеву экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото, можно изменить. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге в четверг, 2 февраля, передает ТАСС.

По его словам, помимо подачи апелляции, есть «другие варианты, которые можно было употребить», чтобы исправить положение. «Музейное сообщество над этим работает, посмотрим, что у нас получится», — отметил Пиотровский.

Глава Эрмитажа назвал ситуацию с экспонатами малоприятной. Он подчеркнул, что по международному праву артефакты принадлежат Украине, так как Киев имеет право сделать предметы искусства государственной собственностью.

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18 января крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. В декабре 2016-го голландский суд постановил, что Крым не является суверенным государством и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием.

Спор по скифскому золоту между Киевом и Симферополем начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Тогда в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, где в это время проходила выставка «Крым: Золото и секреты Черного моря», заявили, что проблема будет решена соглашением сторон или постановлением компетентного судьи.