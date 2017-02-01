Крым оформил все объекты культурного наследия в собственность России

Республика Крым завершила процедуру перевода объектов культурного наследия в правовое пространство России. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook по итогам встречи с председателем Госкомитета по охране культурного наследия республики Сергеем Ефимовым.

По словам Аксенова, сейчас в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, около 1,8 тысячи отнесены к категории регионального значения и свыше 2,5 тысячи — к выявленным.

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Объекты культурного наследия, подчеркнул он, это достояние и гордость не только жителей региона, но и всей Российской Федерации. «Именно поэтому наша задача приложить максимум усилий для их сохранения. У гостей республики должна быть возможность прикоснуться к нашей культуре и истории», — отметил чиновник.

18 января крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче Киеву экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. В решении суда значилось, что Крым не является суверенным государством и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает Крым оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.