Украина вмешалась в дискуссию о передаче «Херсонеса Таврического» РПЦ

Киев направил ноту протеста российскому дипломатическому ведомству в связи с просьбой Крымской и Симферопольской епархии РПЦ о передаче в ее ведение 24 объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом во вторник, 31 января, сообщается на сайте МИД Украины.

«МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться украинской стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности», — говорится в сообщении.

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23 января появилась информация о том, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество о передаче ей 24 объектов «Херсонеса Таврического», которые ранее принадлежали Владимирскому мужскому монастырю.

В Министерстве культуры, в ведении которого находится заповедник, назвали вопрос о смене владельца «Херсонеса» дискуссионным. При этом благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта позднее уточнил агентству ТАСС, что речь идет не о передаче в собственность, а о праве пользования зданиями.

«Херсонес Таврический» — археологический памятник, музейный и научно-исследовательский центр. В его состав входит древнее городище, участки сельскохозяйственной округи, так называемой хоры, а также средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году он был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.