Крымская епархия заявила о готовности к компромиссу по «Херсонесу Таврическому»

Симферопольская и Крымская епархия заявила о готовности к поиску компромиссов о будущем объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщает «Интерфакс».

«Епархия со своей стороны готова искать компромиссные варианты решения, скажем, по ряду объектов, которые определит нынешний балансодержатель, например, заключить договор о совместном использовании или рассмотреть другие предложения», — говорится в заявлении епархии.

Ранее в Министерстве культуры, в ведении которого находится заповедник, назвали вопрос о смене владельца «Херсонеса» дискуссионным. Директор музея Светлана Мельникова заявила, что учреждению в случае передачи Церкви может быть нанесен серьезный ущерб. В Союзе музеев России заявили, что результатом передачи может быть исключение «Херсонеса» из списка ЮНЕСКО.

23 января стало известно, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество о передаче 24 объектов, расположенных на территории заповедника. В церкви объяснили, что на территории музея находятся строения, ранее принадлежавшие Херсонесскому Князь-Владимирскому мужскому монастырю.

«Херсонес Таврический» — археологический памятник, музейный и научно-исследовательский центр. В его состав входит древнее городище, участки сельскохозяйственной округи, так называемой хоры, а также средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году он был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.