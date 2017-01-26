Союз музеев назвал передачу «Херсонеса Таврического» РПЦ угрозой для заповедника

Возможная передача церкви бывших монастырских зданий, расположенных на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», может привести его в список памятников, находящихся под угрозой, считают в Союзе музеев России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
«Сакральность Херсонеса основана на многих веках его истории и отражающих их памятниках. Церковная составляющая является в данном случае лишь частью историко-культурного образа», — говорится в документе.
В Союзе музеев отметили, что передача музея-заповедника Русской православной церкви (РПЦ) может навредить ее репутации «в непростой крымской ситуации».
24 января глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что говорить о передаче РПЦ объектов музея-заповедника сейчас рано. В Министерстве культуры, в ведении которого находится заповедник, назвали вопрос о смене владельца «Херсонеса» дискуссионным.
Днем ранее сообщалось, что Крымская и Симферопольская епархия готовит запрос в Росимущество о передаче 24 объектов заповедника. В РПЦ напомнили, что на территории музея находятся строения, ранее принадлежавшие Херсонесскому Князь-Владимирскому мужскому монастырю.
В 2013 году «Херсонес Таврический» был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.