Арест замдиректора Эрмитажа связали с «делом реставраторов»

Задержание заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова, подозреваемого в мошенничестве, связно с «делом реставраторов». Об этом в среду, 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Арест прокомментировал также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Все происходящее прежде всего связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков», — считает он.

Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы отправил Новикова под домашний арест сроком на два месяца.

Мера пресечения в отношении замдиректора музея была избрана судом в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве.

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По «делу реставраторов» весной 2016-го были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу. Ее члены заключали государственные контракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это госсредств. Всего фигурантам вменяется ущерб в размере 100 миллионов рублей.