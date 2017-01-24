В «деле реставраторов» появился эпизод с хищениями средств на ремонт башен

Главному фигуранту «дела реставраторов», бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову предъявлено обвинение по шестому эпизоду мошенничества. Об этом во вторник, 24 января, сообщает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда.

«В отношении Пирумова и других фигурантов дела возбуждено дело о хищении денег, выделенных на реставрацию башни Кронпринц и других башен крепости Фридриха Великого в Калининграде», — огласила материалы дела судья во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста.

Также из материалов следствия, оглашенных на заседании, стало известно, что Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам и начал погашать причиненный ущерб.

Кроме того, во время заседания следователь ФСБ сообщил, что всем фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. «Осталось еще раз допросить обвиняемых, и расследование будет завершено», — заявил сотрудник ФСБ.

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Пирумов был арестован 16 марта 2016 года в рамках расследования дела о мошенничество в особо крупном размере. Также под стражу были заключены директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов и директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев. Через месяц под стражу поместили руководителя дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Бориса Цагараева.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, куда вошли другие чиновники ведомства и главы компаний-подрядчиков. Они заключали государственные контракты с ложной информацией и завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это госсредств.

Пирумов был назначен заместителем министра ведомства в сентябре 2015-го. Он координировал и контролировал деятельность департамента управления имуществом и инвестиционной политики, департамента государственной охраны культурного наследия, нормативно-правового департамента и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.