В Эрмитаже опровергли информацию о гибели кошек

Четыре кошки, находившиеся в подвале Государственного Эрмитажа во время возгорания, госпитализированы. Об этом сообщается в Twitter музея в пятницу, 8 сентября.

Отмечается, что питомцы получили дымовую интоксикацию. В Эрмитаже подчеркнули, что кошки находятся в стабильном состоянии. Пресс-служба музея также опубликовала фотографии спасенных животных.

Ранее в пятницу сообщалось, что четыре кота, числящихся в Эрмитаже мышеловами, задохнулись в результате задымления в подвале Зимнего дворца. К учреждению направили 15 пожарных расчетов. Возгорание было локализовано, проводится проверка причин произошедшего.