Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся

Одна кошка, пострадавшая от задымления во время пожара в Эрмитаже, погибла. Информацию об этом в субботу, 9 сентября, подтвердила РИА Новости ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

«Кошка Дуся вчера была в тяжелом состоянии, сегодня утром была положительная динамика. Но, к большому сожалению, Дуся сегодня умерла, реанимация не помогла», — сказала она.

Три другие пострадавшие кошки сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, их самочувствие не вызывает опасений. «Мы еще три-четыре дня понаблюдаем за их состоянием, а затем они либо вернутся в музей, либо передадим их в семьи петербуржцев. К нам уже обратились три человека, которые хотят взять кошек», — рассказала Кондратьева.

Она также сообщила, что сегодня в Эрмитаже вновь провели осмотр животных, одного из них направили в ветклинику.

Пожар в подсобном помещении Зимнего Дворца произошел в пятницу на площади семь квадратных метров. Первоначально сообщалось, что четыре эрмитажных кота погибли. Но позже музей официально заявил, что животные живы. Их направили на лечение в ветеринарную клинику. Уточнялось, что кошки, находившиеся в подвале в момент возгорания, получили дымовую интоксикацию.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала им статус охранников картинных галерей. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за ними. В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.