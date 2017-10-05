Полиция не дала пьяному путешественнику во времени спасти людей от пришельцев

Полиция американского города Каспер (штат Вайоминг) задержала пьяного мужчину, который хотел предупредить человечество о грядущем вторжении инопланетян. Об этом сообщает радиостанция K2.

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Брайант Джонсон сам вызвал стражей порядка к себе домой и пояснил, что прибыл из 2048 года предупредить жителей Каспера о том, что в 2018 году на город нападут пришельцы, и всем нужно немедленно эвакуироваться. Он смог попасть в 2017-й год только потому, что инопланетяне накачали его алкоголем и велели встать на специальный стартовый стол. Но что-то пошло не так: вместо 2018-го путешественник во времени попал в 2017-й, и ему нужно было срочно поговорить с градоначальником.

Патрульные не вняли уверениям Джонсона и решили, что напился он не в будущем, а в настоящем. Стражи порядка сочли, что он не отдает отчет в своих действиях, и увезли в отделение.

6 марта 2017-го пользователи соцсетей сочли «путешественником во времени» мужчину с антикварным пистолетом. Он не был пьян, зато у него нашлись наркотики.