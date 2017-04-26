Пьяный американец опрокинул робота-охранника

В американском городе Маунтин-Вью, штат Калифорния, задержан пьяный мужчина, который опрокинул патрулировавшего улицы робота. Об этом сообщает ABC 7 News.

41-летний американец Джейсон Сильвейн (Jason Sylvain) напал на робота K5 компании Knightoscope, когда тот охранял парковку на севере города. Машина весом около 140 килограммов упала на бок и не могла подняться без помощи человека.

Сильвейну предъявлены обвинения в праздношатании (пребывание в каком-либо месте в течение длительного времени без видимой цели — прим. «Ленты.ру») и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

В результате инцидента робот оказался поцарапан, но не получил серьезных повреждений и вскоре продолжил патрулирование улиц Маунтин-Вью.

Согласно информации на сайте Knightoscope, робот K5 способен автономно патрулировать заданную территорию и реагировать на встречающиеся препятствия. Кроме того, он ведет панорамное видеонаблюдение, замечает необычную активность и уведомляет о ней охрану.

20 апреля сообщалось, в Шереметьево задержали партию «боевых роботов» — машин, предназначенных для выступления на международных соревнованиях в китайском городе Няньчан.