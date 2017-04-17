Украденный китайский робот помог задержать своего похитителя

В Китае украденный злоумышленником робот помог полиции задержать своего похитителя. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Нанкин — столице провинции Цзянсу. Робот принадлежал студенту по имени Тянь, который жил в съемной квартире вместе с семью другими молодыми людьми. В один из вечеров, вернувшись домой, Тянь обнаружил, что его обокрали: один из жильцов по имени Чжао, у которого на следующий день заканчивался срок аренды, похитил вещи своего товарища по комнате общей стоимостью 1,3 тысячи долларов, в том числе и робота.

Тянь подал заявление в полицию, но стражи порядка смогли напасть на след злоумышленника только на прошлой неделе, когда Чжао решил активировать робота. Тот запросил для подтверждения номер телефона, а когда вор ввел его, немедленно передал эту информацию хозяину. После этого полиция без труда выследила Чжао и задержала его в городе Сюйчжоу.

В КНР популярность роботов постоянно растет. В феврале 2017 года на службу в зале ожидания на вокзале Чжэнчжоу (провинция Хэнань) заступил первый робот-полицейский, умеющий отвечать на вопросы пассажиров, а в январе того же года робот-корреспондент Сяо Нань опубликовал свою дебютную статью в газете Southern Metropolis Daily.