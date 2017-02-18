В Китае заступил на службу первый робот-патрульный

В китайской провинции Хэнань на службу заступил первый робот-полицейский. Он занимается патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала в городе Чжэнчжоу. Об этом сообщает gbtimes.

Робот передвигается на колесах, на его корпусе расположены сенсорные датчики, а рост не превышает роста человека. Он может самостоятельно производить патрулирование территории, сканировать и распознавать лица людей и отвечать на вопросы пассажиров. Также он способен определять температуру воздуха и предупреждать об угрозе пожара.

На данный момент робот дежурит в тестовом режиме. Планируется, что скоро он начнет работать в ночное время, когда в залах ожидания больше всего пассажиров.

Ранее сообщалось, что робот-журналист Сяо Нань (Xiao Nan), созданный в Китае, опубликовал свою первую статью в газете Southern Metropolis Daily. Ему потребовалась одна секунда, чтобы написать заметку на 300 иероглифов.