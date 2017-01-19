Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью

Робот-корреспондент Сяо Нань (Xiao Nan), созданный китайскими специалистами, опубликовал свою дебютную статью в газете Southern Metropolis Daily. Материал посвящен увеличению поездок в преддверии китайского Нового года, сообщает China News.

Сяо Нань потребовалась одна секунда, чтобы написать заметку на 300 иероглифов. Как пояснил профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюня (Wan Xiaojun), робот способен писать как маленькие, так и большие по объему тексты, а также анализировать гораздо большее количество данных, чем человек.

Тем не менее, по его словам, это не означает, что в ближайшем будущем роботы заменят журналистов. На сегодняшний день машина не умеет брать интервью, а также задавать дополнительные вопросы, опираясь на прошлые ответы. Но создатель робота-репортера настроен оптимистично и надеется, что в будущем эти устройства смогут выступать в качестве помощника издания. Для этого он работает вместе с Southern Metropolis Daily и создал специальную лабораторию для изучения и развития СМИ.

Исследования в области технологий для автоматического написания текстов уже ведутся в ряде компаний. Так Narrative Science подготовила платформу Quill, задача которой — преобразовывать данные в связный текст.