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Мужчина погнался с «факами» за камерой Google Maps через всю улицу

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Пользователи сети обратили внимание на австралийца, который следовал за автомобилем Google Maps и показывал в камеру два средних пальца. Ролик опубликовал посетитель имиджборда Reddit.

Фотографии сделаны в городе Брисбен. Чтобы увидеть их, необходимо зайти на картографический сервис, выбрать режим Street View и найти Куин Стрит (Queen Street). На этой улице мужчина «засветился» больше 15 раз, причем на всех снимках он поднимает средние пальцы и показывает их в камеру.

В конце концов герой изображений разминулся с автомобилем, однако напоследок повернулся к камере и снова показал «факи» двумя руками.

Пост собрал более восьми тысяч одобрений на Reddit. Многие посетители имиджборда посмеялись над поступком мужчины. «Дайте ему ключи от города», — пошутил один из юзеров.

Ранее пользователи Google Maps обнаружили на картах встречу пса и пластмассовой утки. Многие комментаторы усомнились в подлинности снимков, так как они были сделаны возле водоема, где нет проезжей части.

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