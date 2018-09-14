Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети

Посетители имиджборда Reddit посмеялись над школьником, который честно рассказал в домашнем задании о моментах, когда в нем просыпается злоба. Фотографией выполненной работы поделился отец ребенка под ником LucentPhoenix.

В домашней работе школьнику необходимо было ответить на вопрос о том, в какие моменты он начинает злиться больше всего. «Когда я нахожу домашнее задание в своем рюкзаке», — написал мальчик. На следующий вопрос: «Как вы справляетесь с этим?» ребенок ответил: «Выполняю его».

Пользователи сети высоко оценили пост на имиджборде: запись получила почти 30 тысяч одобрений за несколько дней. Посетители посмеялись над ответом школьника и похвалили его за честность.

«Мужик, купи ему мороженое», — попросил один из комментаторов. «Я уверен, что ему поставят 5+», — заявил другой.

Ранее пользователей поразили вопросы учеников начальной школы на уроках полового воспитания. Некоторые из них были уверены, что половой акт длится около суток.

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