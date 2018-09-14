Фото «невидимого» автомобиля озадачило пользователей сети

Пользователь сети под ником Tittzo с близкого расстояния сфотографировал свой черный автомобиль, однако зрители с трудом разглядели его на изображении. Снимок опубликован на имиджборде Reddit.

С первого взгляда на картинке видно лишь небольшой сад с деревьями и камнями. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить колесо автомобиля ближе к центру фотографии. Как оказалось, половина дворика — это отражение на стоящей посреди дороги машины, которая была отмыта до блеска ее владельцем.

«Этот черный автомобиль после мойки выглядит как зеркало», — говорится в описании к опубликованной фотографии.

Многие пользователи удивились, когда впервые обратили внимание на колесо. Судя по комментариям, некоторым из них понадобилось более двух минут на поиск автомобиля.

Другие же усомнились, что изображение подлинное. Они предположили, что снимок был отретуширован в фоторедакторе.

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