Мужчина прикрылся умирающим сыном ради подарка

Анонимный художник из Испании рассказал о случае, когда его умоляли сделать бесплатный портрет ради умирающего ребенка. Переписка испанца с заказчиком опубликована на странице имиджборда Reddit.

К художнику обратился мужчина, который захотел получить собственный портрет, перерисованный с фотографии. Мастер согласился и обещал выполнить задание за 3-4 дня. За свою работу и доставку произведения он потребовал 210 евро (около 17 тысяч рублей).

Заказчика такая сумма не устроила: сперва он даже не поверил, что работа может стоить так дорого. Поэтому он решил любым способом сбить цену. В итоге он попросил бесплатный портрет, сославшись на болеющего ребенка.

«Это не для меня, это для моего сына. Он болен, у него рак. Можешь сделать бесплатно?» — поинтересовался мужчина. Художник на это ответил, что не будет писать портрет бесплатно, так как это вряд ли сделает ребенка счастливее.

«Чувак, ну реально. Мой сын умирает нахрен. И ты ему откажешь?» — не унимался заказчик. После очередного отказа мужчина заблокировал художника, назвал его куском дерьма и пожелал ему заболеть раком.

Пользователей сети возмутило поведение мужчины, который захотел получить бесплатный портрет, прикрываясь смертельной болезнью сына.

«Пожалуйста, скажите мне, что это поддельная переписка. Я не могу поверить, что такие разговоры происходят на самом деле», — написал один из разочарованных комментаторов. «Сейчас его сын плачет», — отметил другой неравнодушный пользователь.

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