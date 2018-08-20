Старые семейные тайны вынесли на всеобщее обсуждение

Пользователь Reddit под ником Sweet_Baby_Breesus предложил остальным посетителям имиджборда рассказать, о чем не принято говорить в их семьях.

Один из завсегдатаев форума написал, что его двоюродного брата похитил в младенчестве отец. Мать сбежала от мужа-тирана в другой штат, однако тот нашел ее и попросил объясниться. Вместо разговора мужчина выхватил из ее рук ребенка и сбежал из города. Затем мужчина подал на бывшую супругу в суд за то, что та якобы бросила младенца.

«Спустя 20 лет мой двоюродный брат разыскал нас, и мы воссоединились. Ужин в честь Дня благодарения — это здорово, но мы не говорим об этом случае», — написал родственник похищенного.

Другой пользователь рассказал о проблемах родственника, который страдает серьезным психическим заболеванием.

«Мой дядя, скорее всего, шизофреник. Но поскольку он думает, что голоса, которые он слышит, с небес, а существа, которых он видит, из ада, мы просто говорим, что он благочестивый», — рассказал мужчина под ником robbossduddntmatter.

Еще один посетитель Reddit поведал, что в семье не вспоминают о его свадьбе, так как спустя шесть месяцев брак развалился, а мужчина заработал депрессию и остался без жилья.

«Мой дедушка несколько раз поднимал вопрос о свадьбе по необходимым причинами, но говорил в таких случаях "тот день, когда мы встретились в парке"», — написал подавленный мужчина.

Пользователь madmoran1029 вспомнил историю о том, как егоподавленный застукали во время нетрадиционного использования пылесоса. Мать мальчика заметила, что он лежал рядом с пылесосом «со спущенными штанами».

В общей сложности посетители имиджборда оставили более 19 тысяч комментариев в посте про запретные темы в семье. Запись набрала почти 40 тысяч одобрений.

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