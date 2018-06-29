В сети устроили марафон историй девушек про кавалеров-скряг

Пользователь Twitter под ником vos_yeux попросила подписчиц поделиться историями об отношениях с очень прижимистыми мужчинами. Это породило бурную дискуссию о том, кто и когда должен платить за себя или за спутника.

«Девочки, прошу, поделитесь самыми трешовыми историям про мужиков, которые трясли с вас деньги даже на кофе», — написала она. Первую историю рассказала автор твита: взрослый мужчина, пригласивший ее на свидание, во время встречи попросил 10 тысяч рублей в долг. В финале кавалер заявил: «Я в любых ситуациях остаюсь мужчиной, поэтому за себя я заплачу».

В комментариях отметились сотни девушек, которые рассказывали, как их парни вычитают совместные покупки из личного бюджета, а также заставляли их в одиночку платить за всю мужскую компанию.

Одна из собеседниц поведала, что кавалер после отказа девушки встречаться с ним выставил ей счет за ухаживания, включив туда покупку жвачки. Другой записывал «долги» своей любимой и выпрашивал у нее дорогие подарки. Некоторые безвозвратно «занимали» деньги у девушек, чтобы их развлекать.

Оказалось, что некоторые мужчины принципиально не платят за женщин даже в мелочах, так как были приучены к этому родителями. Некоторые из них не допускали даже возможности одолжить определенную сумму девушке: со слов одной из подписчиц, ее бойфренд рассказывал, что его бывшей не хватило двух тысяч на отпуск, на что он сообщил ей, что она «не успела», и уехал отдыхать в одиночестве.

— Алеся через Афродита (@somesay3) 28 июня 2018, 09:45

Девушки сошлись в том, что раздельная оплата счетов вовсе не является помехой отличным отношениям, однако крохоборство и слежка за каждым рублем убивают любые чувства. Одна из пользовательниц Twitter заявила, что больше всего в мужчине, с которым она встречалась, ее раздражало желание посчитать ее деньги: «При этом никогда не упускал возможности посчитать еще и мои деньги, толсто намекнуть, что я богачка, а он такой бедный и несчастный. И высказать фразочки в стиле "зачем тебе брови? Ты ж сама умеешь", "зачем тебе маникюр? Ты ж сама можешь"».

Другая девушка парировала, что по этой логике и парень ей был не нужен, так как она «и сама может».

Обсуждение породило волну шуток. «Ехал домой на такси, водитель женщина. Предложил разделить счет», — посмеялся один из пользователей.

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