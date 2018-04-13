Британца затравили в сети за «мерзкий» завтрак

Британец под ником panicky_in_the_uk выложил фотографию завтрака, которая крайне не понравилась пользователям сети. Снимок опубликован на имиджборде Reddit.

«Местный магазин Tesco просит пять фунтов стерлингов за подставку под яйцо. Я похож на Билла Гейтса? Нахрен это, я импровизирую», — написал мужчина под изображением с завтраком. Британец решил проблему своеобразным способом: вместо специальной подставки он решил использовать терку для сыра. Рядом на тарелке лежал тост с маслом и чайная ложка.

Картинка вызвала у посетителей Reddit смешанные чувства. Некоторые обвинили мужчину в излишней жадности из-за отказа покупать нормальную подставку под яйцо. Другие пользователи заявили, что автор поста не умеет равномерно намазывать масло на хлеб. Третьи обратили внимание, что для «приготовления» тоста кулинар воспользовался обычной ложкой вместо ножа. В результате люди пришли к выводу, что завтрак выглядит крайне мерзко.

Подобные комментарии расстроили автора поста. «Я пришел сюда за моральной поддержкой и, если честно, похвалой за изобретательность, но вижу только негатив», — заявил обидевшийся panicky_in_the_uk, после чего послал посетителей его страницы «нахрен».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!