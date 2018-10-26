Нелогичное меню ресторана сломало мозг пользователям сети

Меню американского ресторана вызвало бурные споры в соцсетях, так как юзеры не могли определить самый выгодный вариант для заказа курицы. Снимок опубликовала пользователь Twitter под ником @seanposting.

На листе меню написано, что посетитель может заказать от четырех до 200 куриных крылышек. Однако подписчики заметили, что цены на разное количество еды установлены нелогично и без какого-либо порядка. Получалось, что чем больше крылышек заказывал клиент, тем больше ему приходилось платить за каждый кусок отдельно.

«Если вы хотите 200 крылышек, вы можете сэкономить пять центов, сделав заказ на 150 и 50 крылышек отдельно», — написал один из юзеров. В комментариях его поддержали и другие люди, которые нашли более интересные способы сэкономить деньги.

«Возьмите 24 крылышка вместо четырех и сэкономьте… пять центов с крыла? Возьмите 80 крылышек вместо четырех и сэкономьте 1,9 доллара», — предложил другой.

Вскоре нашлись те, кому нелогичное меню не давало покоя. Юзеры начали составлять таблицы, чтобы определить максимально выгодный заказ.

«Это дерьмо раздражало меня всю ночь, так что я должен был определить самое лучшее предложение», — пояснил неравнодушный мужчина, приложив к посту табличку с ценами.

Спустя некоторое время в комментариях стали появляться даже графики и диаграммы с ценами на куриные крылышки.

Ранее пользователей сети захватила оптическая иллюзия с подменой рук. У зрителей создавалось ощущение, что участники флешмоба с молниеносной скоростью меняли ладони местами, однако они просто загибали пальцы.

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