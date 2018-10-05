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Девушка случайно украла котенка с вечеринки и навлекла гнев толпы

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Американкская студентка Джульетта Авития (Juliette Avitia) прославилась в соцсетях после того, как случайно украла чужого кота. Об этом сообщает BuzzFeed News.

В конце сентября 17-летняя Авития отправилась на вечеринку. Возле дома, в котором проходил сбор гостей, она увидела маленького рыжего котенка. Девушка была уверена, что нашла бездомное животное, поэтому взяла питомца и увезла его к себе домой.

Позднее Авития разместила снимок с котенком на своей странице в Snapchat. Эту фотографию увидела настоящая владелица животного и сразу же связалась с подростком.

«Какого хрена ты взяла мою кошку. Я искала ее все утро», — прокомментировала пост хозяйка питомца. Авития сразу же поняла свою ошибку, извинилась и пообещала вернуть котенка.

Студентка опубликовала скриншоты переписки и фотографию питомца на своей странице в Twitter. Пост быстро набрал почти 20 тысяч репостов и более 60 тысяч лайков.

Некоторые пользователи назвали Авитию воровкой и отметили, что никогда не поступили бы так же, как она. Однако многие комментаторы посмеялись над ситуацией.

Ранее юзеры посмеялись над женщиной, которая случайно испекла своему сыну торт в форме вагины.

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