Охранник прикинулся героем страны ради женщин и пожалел

Охранник из Таиланда Киттисак Намуанграк (Kittisak Namuangrak) навлек на себя гнев правоохранительных органов, желая произвести впечатление на представительниц противоположного пола в социальных сетях. Намуанграку при помощи фотошопа поддерживал легенду о том, что он моряк Королевского военно-морского флота. После разоблачения таиландские военные пригрозили фейковому офицеру судом, пишет Coconuts Bangkok.

24-летний Намуанграк вел два аккаунта в Facebook. Там он выкладывал снимки с голым торсом и в военной форме, сопровождая их глубокомысленными высказываниями о чувстве долга.

В июле он заявил, что участвовал в операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг. Он публиковал чужие фотографии, обозначая себя на снимках, где людей невозможно было с точностью идентифицировать.

Обман разоблачила группа в Facebook, занимающаяся поимкой людей, выдающих себя за военных. Выяснилось, что в прошлом Намуанграк действительно был военным, однако во время службы он имел самый младший ранг, а в настоящее время работает охранником.

Представитель ВМС Таиланда Анан Суранари (Anan Suranaree) заявил журналистам, что военные будут требовать максимального штрафа для охранника за дискредитацию Королевского военно-морского флота. Суранари рассчитывает продемонстрировать на примере Намуанграка, что порочить военных ради шалости нельзя. В настоящее время решается вопрос об аресте таиландца.

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