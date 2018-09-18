«Офицер армии» одурачил десятки женщин на сайте знакомств

Сиддхарт Мехра (Siddhart Mehra) из индийского города Ахмадабад прикинулся офицером армии и обманул не менее 50 женщин на сайтах по поиску партнеров для брака, сообщает индийское подразделение CNN News18.

42-летний Мехра регистрировался как Джулиан Синха. Он заполнил аккаунт военными фотографиями постороннего человека и пытался убедить женщин в том, что всерьез намерен жениться и находится в поиске избранницы. Одна из них обратилась в полицию после того, как мужчина ее обманул. Он попросил перевести ему 50 тысяч рупий (47,5 тысячи рублей по текущему курсу), которых ему якобы не хватало на покупку дома.

Как только посетительница сайта знакомств перевела ему деньги, Мехра перестал выходить на связь: он прекратил отвечать на звонки и сообщения. Полиция отследила его местоположение по использованию мобильного телефона. Обманщик оказался сыном офицера армии, который не доучился в учебном заведении.

По словам полицейских, Мехра пережил крупную аварию, после которой ему установили стальные стержни в ногах. Снимки, которые он использовал в интернете, принадлежали не ему. Его жертвами стали женщины из 25 штатов Индии.

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