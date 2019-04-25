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В России подорожало самое дешевое жилье

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Студии и небольшие по площади «однушки» пользуются все большим спросом в России. Такой вывод сделали эксперты федерального портала «Мир квартир», проанализировав рынок жилья размером до 32 квадратных метров по всей стране. Результаты подготовленного ими исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, цена небольших квартир в среднем по всем крупным городам России за последние 12 месяцев, с апреля 2018 года, выросла почти на 11 процентов, до 1,7 миллиона рублей.

Самые дорогие студии находятся в Москве — за среднестатистическую малогабаритную квартиру здесь просят 6,5 миллиона рублей. Также недешевы компактные объекты в Санкт-Петербурге (3,5 миллиона рублей), Сочи (2,9 миллиона), Владивостоке (2,8 миллиона) и Севастополе (2,7 миллиона).

По минимальной цене можно купить студию или маленькую «однушку» в Магнитогорске — здесь такое предложение оценивается в среднем в 941 тысячу рублей. В Кургане обычная компактная квартира стоит 994 тысячи. В Кемерово, Нижнем Тагиле и Новокузнецке за жилье минимальной площади просят около миллиона рублей.

С апреля 2018-го больше всего в цене выросли студии и маленькие «однушки» в Сочи — на 25 процентов, подсчитали в «Мире квартир». На 21-23 процента квартиры этого формата подорожали в Воронеже, Хабаровске, Красноярске, Туле, Московской области и Брянске. На 15-20 процентов — в Новосибирске, Набережных Челнах, Томске, Владивостоке, Перми и Вологде.

Ощутимое снижение (на 6-11 процентов) стоимости студий отмечено в Нижнем Тагиле, Владикавказе, Тольятти и Кемерово.

«Маленькие квартиры покупают не только одинокие люди, пенсионеры и студенты, молодые семьи, их охотно приобретают инвесторы, — отмечают эксперты. — Такое жилье легко продать, так как его общая стоимость выгодно отличается от цен на "полноразмерные" квартиры, а также выгодно сдавать в аренду. В новостройках их раскупают первыми».

В начале 2019 года самая маленькая российская квартира была обнаружена в Казани. 12-метровое помещение с ремонтом, мебелью и всей необходимой бытовой техникой было выставлено на продажу за 1,35 миллиона рублей.

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