Найдена самая дешевая квартира России

Самой дешевой квартирой среди выставленных на продажу в крупных городах России оказалась 20-метровая «однушка» в одном из деревянных домов Краснодара.Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квартира выставлена на продажу за 100 тысяч рублей. В объявлении о продаже уточняется, что жилплощадь находится районе «Хутор Ленина», в доме дореволюционной постройки, с печным отоплением и удобствами во дворе. Само помещение требует ремонта.

Второе место в рейтинге самых дешевых квартир России досталось 19-метровой «однушке» в одном из бараков Челябинска. Здание не подключено к воде и канализации и не имеет центрального отопления. Квартира в нем выставлена на продажу за 320 тысяч рублей.

Третье место досталось малогабаритной студии в волгоградской девятиэтажке. Квартира площадью 11 квадратных метров с косметическим ремонтом, новой электропроводкой и сантехникой предлагается за 450 тысяч рублей.

«Даже в самых крупных и развитых городах России можно найти квартиру с ценником в несколько сотен тысяч рублей, но перед покупкой неплохо задаться вопросом, стоит ли игра свеч, — комментирует результаты мониторинга дешевого жилья генеральный директор «Мир Квартир» Павел Луценко. — Затраты на ремонт могут в несколько раз перекрыть стоимость самого жилья. Кроме

того, далеко не [представленные на рынке дешевые объекты] имеют статус квартиры».

Летом 2018-го аналитики портала составляли аналогичный рейтинг, тогда самой дешевой квартирой России, по их сведениям, стала 14-метровая «однушка» в одной из пятиэтажек Омска. Жилье было выставлено на продажу за 430 тысяч рублей.

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