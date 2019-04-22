Найдена самая дешевая квартира Подмосковья

Самая дешевая квартира Московской области выставлена в аренду за 14 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует статистика компании «Миэль-Аренда» (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Жилье находится в поселке Свердловский, это 37-метровая «однушка» с просторной девятиметровой кухней, уточняют риелторы. Лот расположен на первом этаже современного 16-этажного дома.

Самый дорогой подмосковный вариант сдается за 120 тысяч рублей в месяц. Квартира-рекордсмен находится в Одинцово, ее площадь — 170 квадратных метров.

Больше всего вариантов для подмосковных квартиросъемщиков насчитывается в Красногорске, Люберцах и Одинцово, подсчитали в «Миэль»: в этих городах сконцентрировано 17, 16 и 9 процентов всего предложения региона соответственно.

Ранее аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» составили рейтинг московских районов с минимальными ставками аренды квартир. По их данным, самое дешевое съемное жилье предлагается в районах Бибирево, Крюково и Савелки. Снять квартиру в этих локациях можно по цене от 18 тысяч рублей в месяц. Относительно недорогие варианты — до 25 тысяч рублей в месяц — можно найти в районах Внуково, Дмитровский, Ивановское, Алтуфьевский, Восточный и Бирюлево.

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