Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы

Самой дешевой квартирой из числа выставленных в аренду в Москве стала «однушка» в одном из жилых домов рядом с метро «Домодедовская». Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квартира площадью 42 квадратных метра с хорошей мебелью, застекленным балконом и современной бытовой техникой сдается за 20 тысяч рублей в месяц, однако такое предложение распространяется только на короткий срок — с 1 мая по 1 ноября 2019 года.

В тройку дешевых предложений вошли также объекты у метро «Щелковская» и «Измайлово», выставленные в аренду за 23 и 24 тысячи рублей в месяц соответственно. Обе квартиры меблированы и сдаются на длительный срок, их площадь — порядка 22 квадратных метров.

Четвертое место досталось квартире в панельной пятиэтажке на востоке столицы. Жилье на Амурской улице предлагается снять за 25 тысяч рублей в месяц. Пятое место занимает квартира на улице Молостовых, в транспортной доступности от метро «Новогиреево». 32-метровый объект выставлен в аренду за 26 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты компании провели исследование и выявили, что порядка 35 процентов столичных съемных квартир сдается хозяевами пенсионного возраста. На рынке съемных комнат доля пожилых владельцев превышает половину. По статистике «Инкома», именно аренда жилья является самым распространенным источником дополнительного дохода московских пенсионеров.

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