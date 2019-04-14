Квартиросъемщица избила хозяина поленом вместо платы за аренду

В республике Алтай по заявлению хозяина жилья задержали пожилую женщину, которая арендовала частный дом в селе Соузга. Владелец дома обвинил съемщицу в избиении поленом, сообщается на сайте МВД по Республике Алтай.

По заявлению пострадавшего, он пришел к арендующей дом пенсионерке, чтобы получить ежемесячную плату за жилье, и попал на семейное застолье. Съемщица пригласила его присоединиться к празднику, пообещав рассчитаться за аренду утром. Мужчина согласился, однако на следующий день вместо денег получил приглашение продолжить застолье.

«Во время распития спиртных напитков между хозяином дома и пенсионеркой произошла ссора, так как женщина не собиралась отдавать деньги сельчанину, — говорится в сообщении регионального МВД. — Подозреваемая взяла в руки полено, которым три раза ударила по голове сидящего за столом потерпевшего. От полученных ударов сельчанин упал на пол (...) Затем пенсионерка (...) нанесла тем же поленом еще не менее пяти ударов по голове потерпевшего».

После этого женщина отправилась к соседям и призналась в содеянном, думая, что убила владельца дома. Те вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшего госпитализировали, а пенсионерка была задержана. По сообщению полицейских, свой поступок она оправдывала алкогольным опьянением, а также тем, что потерпевший «вел себя вызывающе».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни человека.

Это далеко не первый в стране случай конфликта на почве разногласий между временными жильцами и владельцами недвижимости. Так, в апреле 2018-го 46-летний арендатор квартиры зарезал 64-летнего собственника квартиры — мужчины вместе употребляли спиртное, в процессе у них возник спор по поводу размера платы за жилье.

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