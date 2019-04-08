Россиянку убило попавшей в квартиру струей кипятка

В Санкт-Петербурге местную жительницу убило струей кипятка, попавшей в ее квартиру после прорыва трубы на улице. Жильцы дома эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Красносельского района города.

Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля, на проспекте Ветеранов и улице 2-я Комсомольская. Вследствие прорыва трубопроводов горячего водоснабжения диаметром 700 и 219 миллиметров соответственно было выбито окно жилого дома на первом этаже, в результате чего из-за полученных ожогов погибла женщина. Ее сын получил травмы.

Уточняется, что, по данным Минэнерго, было нарушено теплоснабжение в 137 жилых домах с более чем 22,8 тысячи жильцов. Оперативный штаб принял решение об эвакуации 35 жителей в школу №242. Как сообщили агентству в администрации района, для них организовали горячее питание и психологическую помощь.

Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту нарушения требований оказания услуг. Возбуждено уголовное дело.

В феврале в одной из квартир доходного дома Григория Елисеева в Санкт-Петербурге из-за протечек обвалилась часть потолка. Жительница квартиры спаслась от затопления заранее купленным из-за этого надувным бассейном.

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