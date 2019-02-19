Надувной бассейн спас жительницу Санкт-Петербурга от потопа

В одной из квартир доходного дома Григория Елисеева в Санкт-Петербурге из-за протечек обвалилась часть потолка. Жительница квартиры Светлана Поскрякова спаслась от затопления заранее купленным ради этого надувным бассейном, сообщает «Фонтанка».

Как рассказала петербурженка изданию, протечки в ее квартире происходят с 1995 года, из-за чего потолок обваливается регулярно. В 2019 году Поскрякова приготовилась к потопу заранее, купив два надувных бассейна, чтобы в них стекала вода. По словам женщины, пока удалось справиться при помощи одного.

Она также добавила, что управляющая ее домом компания «Жилкомсервис №1» после каждой протечки делает ремонт в квартире, но не может отремонтировать крышу. Ее соседи сверху не жалуются, поскольку не живут в этом доме постоянно. Петербурженка считает, что не сможет добиться «качественного ремонта крыши раз и навсегда», потому что ей приходится бороться в одиночку.

В январе в Петербурге прошли обильные снегопады с последовавшей за ними оттепелью, которая привела к массовым жалобам на протечки крыш. Так, 11 февраля в петербургской квартире актера Андрея Урганта протек потолок на кухне, потому что кровля дома не выдержала тяжести тающего снега. Ранее он получил травму после падения со скользкой лестницы.

Телеведущий Иван Ургант, сын актера, опубликовал в Instagram видео, где он чистит петербургский тротуар от наледи. Он подчеркнул, что квартира его отца была затоплена из-за того, что «кто-то слишком усердно почистил» крышу над ней.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru