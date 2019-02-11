Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга недостаточно финансировалась «в течение ряда лет», заявил вице-губернатор города Николай Бондаренко. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Этим количеством техники, которая в последний раз массово закупалась в 2011 году, мы не можем обеспечить нормальную уборку снега. И если это не поменять, то ситуация повторится и в будущем», — предупредил чиновник.

По его словам, в Смольном разработают план модернизации отрасли ЖКХ. Его реализуют поэтапно. Бондаренко утверждает, что для уборки улиц городу необходимо 3,5 тысячи единиц техники, тогда как сейчас в распоряжении властей ее втрое меньше.

Текущая зима — одна из самых снежных в Петербурге почти за 10 лет. Так, в феврале высота снежного покрова в городе достигла 49 сантиметров, до этого она составляла 48 сантиметров. После прошедших в январе обильных снегопадов горожане стали активно жаловаться на плохую уборку улиц, а из-за оттепели стали массово поступать жалобы и на протечки крыш.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!