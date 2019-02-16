В здании национального университета России обрушились три этажа

В здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По словам источника агентства, под завалами могут быть люди, их число уточняется. Известно об эвакуации 60 человек.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев пишет, что 16 февраля в университете был учебный день, поэтому там были и преподаватели, и студенты. Сообщается, что часть из них заперта в помещениях.

«Интерфаксу» сообщили в МЧС, что обрушение, по предварительным данным, произошло во время ремонтных работ. На месте инцидента работают 14 единиц техники и 54 спасателя.

Университет ИТМО — государственный вуз Санкт-Петербурга, один из национальных исследовательских университетов России.

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