Момент обрушения в петербургском университете попал на видео

Telegram-канал «Протестный Петербург» опубликовал видео момента обрушения в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

По последним данным, из здания эвакуированы 86 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. По факту обрушения перекрытий Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

«В аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия, но всех учащихся и преподавателей успели вовремя вывести, поэтому никто не пострадал», — рассказал «Фонтанке» ректор ИТМО Владимир Васильев.

На место инцидента оперативно выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. В его пресс-службе сообщили, что по поручению главы города создан оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Обрушение произошло вечером 16 февраля в ремонтируемом корпусе. На месте продолжают работать экстренные службы.

Университет ИТМО — государственный вуз Санкт-Петербурга, один из национальных исследовательских университетов России.

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