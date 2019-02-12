Обвал породы в шахте на Кузбассе привел к гибели горняка

На угледобывающей шахте Кыргайская (Кемеровская область) погиб рабочий в результате обрушения породы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах технического надзора.

По информации собеседника агентства, другой горняк госпитализирован с травмами конечностей.

Под завалами могут оставаться два человека, передает «Пятый канал».

По данным телеканала, обрушение произошло на глубине около 200 метров. В момент ЧП в шахте работали 60 человек.

8 февраля шесть кузбасских шахтеров погибли при падении КамАЗа в обрыв с высоты 10 метров в 100 километрах от Междуреченска возле угольного распада. 16 человек пострадали. Все пассажиры работали на шахте «Разрез Распадский». Они ехали на смену.

Шахта «Кыргайская» — угледобывающее предприятие в селе Большая Талда Прокопьевского района Кемеровской области. В 2011 году она вошла в состав компании «Западно-Сибирская угольная компания» (ЗапСибУголь).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru