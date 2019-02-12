Обвал породы в шахте на Кузбассе привел к гибели горняка

На угледобывающей шахте Кыргайская (Кемеровская область) погиб рабочий в результате обрушения породы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах технического надзора.
По информации собеседника агентства, другой горняк госпитализирован с травмами конечностей.
Под завалами могут оставаться два человека, передает «Пятый канал».
По данным телеканала, обрушение произошло на глубине около 200 метров. В момент ЧП в шахте работали 60 человек.
8 февраля шесть кузбасских шахтеров погибли при падении КамАЗа в обрыв с высоты 10 метров в 100 километрах от Междуреченска возле угольного распада. 16 человек пострадали. Все пассажиры работали на шахте «Разрез Распадский». Они ехали на смену.
Шахта «Кыргайская» — угледобывающее предприятие в селе Большая Талда Прокопьевского района Кемеровской области. В 2011 году она вошла в состав компании «Западно-Сибирская угольная компания» (ЗапСибУголь).