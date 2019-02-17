Власти Петербурга назвали причину обрушения трех этажей вуза

Обрушение перекрытий и кровли в здании национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге произошло из-за нарушений при ремонте. Об этом рассказал журналистам врио губернатора города Александр Беглов, передает в воскресенье, 17 февраля, ТАСС.

«О версии, я думаю, мы пока не будем говорить, но я одно хочу сказать: одна версия может быть — связанная с реконструкцией этого здания. Других версий быть не может. Каких-то экстремальных», — сказал он.

Три этажа здания ИТМО — с пятого по второй — обрушились в субботу. В сети появилось видео произошедшего. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, но спасатели не исключили, что под завалами могут быть люди, случайно оказавшиеся в здании. В вузе шли занятия, но студентов и преподавателей успели вывести.

В ведомстве тоже предварительной причиной случившегося называют технические ошибки при реконструкции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Университет ИТМО — государственный вуз Санкт-Петербурга, один из национальных исследовательских университетов России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!